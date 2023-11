Un Grand Week-end à Stockholm

Un guide pour découvrir Stockholm et son archipel, ses jardins, son lac et même sa plage. - Gamla Stan, coeur historique de Stockholm à l'architecture médiévale avec ses ruelles pavées, son Palais royal et ses salons de thé ; - Vaxholm, île de pêcheurs reconvertie en station balnéaire à seulement 1h en bateau de la capitale, ses plages de sable fin, ses falaises rocheuses et ses forêts de pins ; - Bref, découvrez tous les quartiers de Stockholm et bien sûr nos adresses préférées, nos expériences uniques et des activités nature : - les meilleurs spots pour un fika, la pause-café à la suédoise. - des boutiques d'artisanat local pour rapporter une touche de design scandinave à la maison. - des adresses d'hébergements insolites pour dormir dans un cockpit ou sur un bateau. - les astuces pour se promener d'île en île en kayak ou piquer une tête dans un lac, après un traditionnel sauna au coeur d'un parc naturel.