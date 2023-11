See you on Venus

Deux jeunes quittent les Etats-Unis pour aller voyager en Espagne. Dans ce conte maudit pour les fans de Five Feet Apart, les deux héros découvriront le sens de l'amour, de la mort et bien d'autres choses encore. Une histoire avec Virginia Gardner et Alex Aiono dans les rôles principaux, bientôt sur Netflix. Mia est atteinte d'une maladie cardiaque, mais n'a pas peur de mourir. Sa plus grande crainte a toujours été de rencontrer sa mère biologique qui vit en Espagne. Jusqu'à présent. Avant sa prochaine opération, Mia veut rencontrer celle qui l'a abandonnée à la naissance. Kyle a toujours été un joyeux drille, l'amuseur des fêtes... jusqu'à l'accident de voiture qui a tué son meilleur ami. Depuis, il est rongé par la culpabilité, prêt à tout pour échapper à la réalité. Un coup du sort réunit Kyle et Mia. Ils décident de partir en Espagne chercher les réponses dont ils ont désespérément besoin pour panser leurs coeurs brisés... Le destin les a-t-il rapprochés pour changer ce qu'ils pensent de la mort et de l'amour éternel ?