Les mots essentiels du compagnonnage

A une époque où, en France, travail manuel et apprentissage se conjuguent encore trop souvent avec échec scolaire ou orientation par défaut, les divers mouvements qui composent le paysage compagnonnique contemporain proposent, chacun à sa manière, une formation professionnelle originale entièrement basée sur le voyage - le tour de France -, expérience de plusieurs années vécue dans le cadre d'une communauté fraternelle qui permet à chacun de se réaliser et de s'épanouir par, dans et avec le métier qu'il a choisi d'apprendre, d'approfondir pour pouvoir ensuite le maîtriser.