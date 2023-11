La folle ronde des formes

Quel peut bien être le sujet de ce livre ? Les formesA ? En quelque sorte, mais il porte plutôt sur ce qui nous entoure. Et les formes alorsA ? Est-ce qu'elles sont importantesA ? Bien sûrA ! Elles sont essentiellesA ! Elles donnent de l'espace, mais aussi des limites. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Tu vas t'en rendre compte... Laisse juste ton imagination vagabonder et tu verras toutes les formes s'animer. Ce livre conceptuel offre aux jeunes lecteurs et lectrices une aventure ludique et géométrique dans le monde amusant des formes. Les formes créent de l'espace et offrent aussi des limites. Les enfants voient toutes les formes prendre vie dans leur environnement quotidien et peuvent ensuite, à partir de ces petites scènes, laisser libre cours à leur imagination. Une bonne façon d'apprendre la géométrie en s'amusant ! Les illustrations regorgent de détails intéressants et de situations amusantes, multipliant les choses à découvrir. Il y a même un petit jeu de recherche tout au long du livre où les enfants peuvent chercher un ours en peluche caché sur chaque page. Au fil des pages, les enfants pourront reconnaître les formes rapidement et facilement. Cette approche de la narration stimule l'imagination des enfants tout en les aidant à découvrir de nouveaux niveaux de perception. Non seulement ils apprendront les formes de base, mais ils amélioreront également leur perception visuelle et leur attention aux détails.