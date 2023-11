La fin des Trucmoches

Lif, le narrateur, est un jeune garçon de 13 ans, plein d'imagination et de poésie, qui vit à Lalalère, bastide médiévale qui attire les touristes en quête d'authenticité. Il passe ses vacances d'été entre son père, artiste qui fabrique des Trucmoches en séries, et sa mère qui les vend par centaines aux touristes qui visitent le village. La cour, où il se laisse piéger par les trompe-l'oeil peints par son père, la maison vermoulue, la place Lalalère, le champ d'omelettes et le pont romain sont ses terrains de jeu, jusqu'à ce qu'une ancienne chorégraphe d'au moins 119 ans repère sa démarche dansante et l'emmène à New-York pour une audition. Une aventure qui va lui permettre de suivre sa voie, alors que son père, qui rêve de se lancer dans l'art funèbre, compte sur lui pour vendre ses cercueils à "faire danser les morts" en forme de S, T, Y, X, car il veut offrir aux défunts une posture plus artistique que la tristounette position rectiligne. Premier roman déjanté et plaisant à lire.