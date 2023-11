Iris en feu. Le dernier amour de Van Gogh

" Tu m'as dit ton prénom, ce 6 août, quand nous nous sommes heurtés rue François Miron, à l'aube. Je l'ai trouvé bien trop commun. On ne peut pas s'appeler Vincent, simplement Vincent, quand on a, logée dans chacun de ses yeux, une boule de feu. Je t'ai demandé d'où venait ton accent. - D'une langue morte encore vivante. Voilà ce que tu m'as répondu. - Et comment dit-on "soleil" dans cette langue époustouflante ? - Zon. Je ne pouvais rien décrocher, ni mon regard, ni mon désir hâtif. Tout était là, arrivé sur le champ. - Enchantée Zon ! Moi c'est Iris. Une plante vivace facile à piétiner. Tu as souri, comme si tu avais connu tant et tant d'IrisA " Iris en feu est l'histoire d'une rencontre. Celle d'un peintre maudit du nom de Vincent Van Gogh et d'une " fille de joie " du nom d'Iris, attirée par la lumière chancelante de cet homme qui vit ses derniers jours auprès d'elle. Clarisse Gorokhoff est artiste et romancière, autrice de trois romans publiés aux éditions Gallimard et Les Equateurs. Wouter van der Veen, ancien directeur scientifique de l'Institut Van Gogh est l'auteur de six ouvrages sur le peintre. Il est à l'origine de l'exposition Van Gogh à Auvers présentée au Musée d'Orsay à l'automne 2023.