Töölönlahti la baie d’Helsinki

Courir, jour après jour, saison après saison. Regarder le paysage se transformer, tout comme la ville. Enfiler ses baskets, répéter les foulées, réfléchir au rythme du sang qui afflue. Anja Erämaja trace un chemin de pensées rapides. Tout ce qui lui passe par la tête devient poème et calligramme : l'écriture ondule, épouse les saccades du footing. Après quoi court-elle ? Après qui ? Le passé d'une rupture indélébile qui refait surface entre les lignes, le futur d'un désir pour un inconnu croisé qui court lui aussi, chaque jour, autour de la baie d'Helsinki ? Courir pour se vider la tête, savoir qui l'on est, ce que l'on pourrait encore devenir, ou se réinventer ? La motivation du premier pas dehors devient métaphore d'une femme qui ne veut plus être perdue et qui cherche tout entière à se reconstruire.