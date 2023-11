Microéconomie. Exercices corrigés et commentés. L3 & Master

Cet ouvrage propose des activités portant sur l'analyse des décisions économiques et financières avec : - une centaine d'exercices avec correction détaillée incluant une explication des calculs ; - tous les résultats explicités et commentés d'un point de vue économique ; - des commentaires précisant des concepts, justifiant la formulation et la résolution ; - les calculs économiques afin d'expliquer les réponses et les éléments mathématiques pour aider à comprendre les solutions. Il présente également un chapitre de Prérequis en ligne sous forme d'exercices pour réviser les notions économiques et les calculs nécessaires a` la compréhension de ce programme. L'ouvrage s'adresse auxétudiants en troisième année de Licence que pour ceux en Master de sciences économiques et de finance.