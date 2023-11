Actors Studio. Histoire et Esthétique d'une méthode, de Broadway à Hollywood

Qu'évoque encore aujourd'hui l'Actors Studio, ce laboratoire pour comédiens créé par Elia Kazan, Robert Lewis et Cheryl Crawford en 1947 à New York, à partir de celui conçu, à Moscou, par l'acteur, metteur en scène et pédagogue russe Constantin Stanislavski au début du XXe siècle ? Qui en est réellement issu ? A quoi correspond exactement la mythique "Méthode" , qui a généré une véritable révolution esthétique au sein du théâtre américain, puis de Hollywood et produit leurs meilleurs représentants pendant plus de six décennies ? Cet ouvrage, conçu par quatre spécialistes français du sujet, s'efforce de répondre à ces questions en évoquant la manière dont les plus grands interprètes des "Fifties" , Marlon Brando, Eva Marie Saint, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, James Dean, Lee Remick, de même que celles et ceux des "Seventies" , Dustin Hoffman, Jane Fonda, Robert De Niro, Faye Dunaway, Al Pacino, Meryl Streep, sans omettre un "forcené" comme Daniel Day-Lewis ont pratiqué ce style de jeu. Tout d'abord une série de chapitres synthétiques explore les fondements historiques et théoriques d'une tradition de jeu et d'un "courant actoral" , dont les critères stylistiques singuliers ont concouru à l'édification d'une véritable mythologie autour de l'Actors Studio, lieu aujourd'hui toujours légendaire, où divers types d'enseignement furent dispensés par des passeurs en leur temps vénérés, comme Lee Strasberg, Stella Adler ou Sanford Meisner. Une seconde partie propose, sous la forme d'un dictionnaire monographique, une analyse de la carrière, de la persona et du style de jeu des principaux représentants du "Method acting" aux Etats-Unis des années trente jusqu'au début des années quatre-vingt, fin de l'âge d'or de l'Actors Studio.