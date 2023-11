111 Sakés à ne pas manquer

Le saké japonais - ou Nihonshu pour les connaisseurs - est une boisson qui s'est fait une place dans les bars et les restaurants les plus prisés. La production de cet alcool ancestral relève de l'alchimie magique entre produits d'exception et savoir-faire, bien loin de l'image d'un digestif fort et sans intérêt gustatif. Ses producteurs se transmettent ses secrets de génération en génération pour perpétuer cette tradition, qui a su pourtant évoluer au fil du temps. Plongez dans cet univers élégant et laissez-vous guider par Chloé Cazaux Grandpierre, spécialiste française du saké, pour ne pas manquer les marques, les producteurs et les gammes qui comptent - entre grands noms et pépites confidentielles. Une bouteille dédiée au célèbre anime L'Attaque des Titans, une marque vendue à plus de 300 000 exemplaires par jour au Japon ou un saké créé par le fils du restaurateur étoilé Joël Robuchon... les créateurs ne manquent pas d'imagination pour séduire les amoureux de Nihonshu. En évoquant des paysages incroyables, des anecdotes historiques et l'histoire d'entreprises vieilles de plusieurs siècles, ce guide de dégustation rappelle toute la diversité du patrimoine japonais. Une richesse qui vous donnera envie de vous écrier : "Kanpai ! "