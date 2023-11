Dans la roue du Chef 2. 70 recettes pour garder la ligne et booster ses performances

Le cyclisme est un sport exigeant qui demande un engagement physique de tous les instants. Aujourd'hui avoir une bonne alimentation compte autant que suivre un bon entraînement. Alan Murchison, chef britannique étoilé, expert en nutrition et cycliste accompli, propose dans ce livre une série de recettes simples et savoureuses pour soigner votre ligne et vos performances à vélo sur le long terme. Dans la roue du Chef 2 propose 70 recettes appétissantes (petits déjeuners, salades, plats principaux, desserts et en-cas) avec des plats végétariens et végétaliens, tous conçus pour les cyclistes pressés. Elles sont toutes riches en protéines, peuvent être cuisinées en moins de 30 minutes et sont préparées à partir d'ingrédients simples. Ces repas savoureux, faciles à préparer et équilibrés sur le plan nutritionnel aideront les cyclistes de tous niveaux à atteindre leurs objectifs de performance tout en leur fournissant une feuille de route pour une perte de poids durable à long terme. Fort de ses 25 années d'expérience en tant que cuisinier dans des restaurants étoilés, et de ses connaissances acquises en travaillant avec certains des meilleurs athlètes et entraîneurs au monde, Alan Murchison offre des conseils d'expert sur la manière dont les cyclistes peuvent perdre du poids sans que cela ait un impact négatif sur leur vitesse, leur endurance ou leurs performances globales sur le vélo.