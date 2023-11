"Les anciens racontent que les éléphants ont écrit des sentences en grec et que l'un d'eux, même, a parlé. Il n'y a donc rien d'invraisemblable à ce que l'éléphant blanc dont il s'agit ici, le fameux Iravata, si célèbre dans toute l'Asie, ait pu écrire ses mémoires. L'histoire de sa longue existence, tantôt glorieuse, tantôt misérable, à travers le royaume de Siam, l'Inde des maharajahs et des Anglais, est d'ailleurs pleine d'imprévu et des plus curieuses". Judith GAUTIER Réédition d'un conte paru en 1894, avec les illustrations d'Alfons Mucha et Pierre Ruty 35 illustrations noir dont 7 gravures pleine page de Mucha 5 aquarelles inédites 29 en-têtes de Pierre Ruty Romancière célèbre à la fin du 19eâsiècle, à ce jour presque totalement oubliée, Judith Gautier (1845-1917) a marqué son temps par ses récits, véritables odes à l'ailleurs. Elle fut la première femme membre du jury de l'académie Goncourt. Universellement reconnu, le tchèque Alfons Mucha (1860-1939) renouvela l'art de l'affiche imprimée en couleurs. Il fut également, on le sait moins, illustrateur de livres, ce qu'il démontre magistralement dans "Mémoires d'un éléphant blanc". Pierre Ruty (1868-1937) dessina les en-têtes des chapitres de "Mémoires d'un éléphant blanc", en parfait accord avec le travail de Mucha. Il participa de manière déterminante à l'émergence de l'Art Nouveau.