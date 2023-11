Les destructeurs. US imperium, la fin - un nouveau monde émerge

Derrière une image de grande puissance, les Etats-Unis mènent une politique intérieure et étrangère marquée par une crise profonde et la Troisième Guerre mondiale qui en font aujourd'hui "âl'Empire de la mortâ" . Faite d'une succession de guerres multiples - culturelles, politiques, financières, économiques, médiatiques, diplomatiques -, celle-ci apparaît comme l'ultime tentative des dirigeants de Washington de s'accrocher à leur hégémonie en déclin, l'U. S. Imperium. Dans l'ombre, depuis des décennies des "âassassins économiquesâ" préparent leurs ingérences tandis que des politiciens atlantistes favorisent celles-ci afin qu'ils s'accaparent les richesses des peuples. En quoi Emmanuel Macron est-il un agent d'influence de l'U. S. Imperium en Europeâ? Alors que le pétrodollar disparaît et que le dollar est partout en voie de régression dans les échanges internationaux, à l'Est la Russie et la Chine ont ouvert une longue marche dans laquelle les rejoignent une constellation de pays de tous continents. Par delà leurs différences et dans un respect mutuel de celles-ci, ces pays construisent un Nouveau Monde de paix et de coopérations.