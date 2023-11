À l'encre de mancelunier. LK-60 articles de lumière noire

Par ce recueil - code source de 60 articles d'encre de lumière noire -, Loran Kristian prolonge une oeuvre poétique qui poursuit une critique de la modernité depuis son point du monde. Il y déploie une parole -A insulaire et globale - qui forge une langue qui lui est propre selon la nécessité de son dire ; un ouragan des langues dans lequel un français tourneboulé s'entremêle au créole et à l'imaginaire caribéen. Dans cet écart poétique, des glissements de sens s'instillent et des (infra)réalités dissimulées se révèlent à celui ou celle qui accepte d'écouter pour tendre à un autre monde.