Relevez-vous, s'il vous plaît

David Kirby est né en 1944 à Baton Rouge, en Louisiane. Il enseigne la littérature américaine à la Florida State University de Tallahassee. Il a publié une vingtaine de livres de poésie, ainsi que quelques essais, dont un sur Herman Melville. Sa poésie, narrative, digressive, à la fois érudite, vive et subtile (une poésie "du coq à l'âne" , indiquait la 4e de couverture de son premier livre traduit en français, Le Haha - Actes Sud, 2018), témoigne, sous couvert d'une joie turbulente et d'un sens aigu de l'humour et de l'auto-ironie, d'une circonspection inquiète et souriante, parfois mélancolique, souvent drôle, et toujours profondément humaine, face au chaos du monde.