Quand la frontière devient une prison. L'enfermement des migrants aux portes de l'Europe

Dans un contexte de criminalisation des migrants, cet ouvrage propose une analyse critique de la politique migratoire mise en oeuvre aux frontières de l'Union européenne depuis 2015 jusqu'à nos jours. Ancré dans l'actualité, il permet de comprendre les soubassements juridique, politique et anthropologique d'évènements contemporains tels que la " crise migratoire ", la mise en place de " hotspotsA ", ou encore la tragédie des " boat people ". Ainsi, très récemment, en juin 2023, un navire transportant près de 750 migrants a coulé au large du Péloponnèse faisant plusieurs centaines de morts, alors même que quelques jours plus tôt, le Conseil des ministres de l'Union européenne s'accordait sur les principaux volets du nouveau Pacte sur la migration et l'asile, s'inspirant des dispositifs testés dans les îles de la mer Egée, considérées ici comme de véritables laboratoires. Par son approche critique, l'ouvrage vise à dépasser la rhétorique officielle des autorités européennes qui masque la vocation réelle d'une politique sécuritaire de contrôle et d'exclusion des étrangers. Il met en lumière le changement de paradigme qui a conduit à une institutionnalisation de l'enfermement des migrants aux frontières de l'Union. A partir d'exemples tirés de l'actualité juridique, une série d'encadrés pointent également les convergences entre les politiques européenne et française. Par son analyse juridique rigoureuse et son éclairage militant, il s'adresse à la fois aux experts, désireux d'approfondir la thématique de l'enfermement des migrants, mais aussi aux non-spécialistes intéressés par les enjeux actuels des politiques migratoires. Le glossaire en fin d'ouvrage leur permettra d'avoir accès à des définitions claires et concises de concepts et D'acteurs essentiels dans ce domaine. Giulia Gelot : Juriste et militante engagée pour la défense des droits humains.