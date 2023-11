Histoire de la pensée occidentale. 3e édition revue et enrichie. De l'agora à l'algorithme

Troisième édition refondue pour préparer aux épreuves de culture générale comme pour gagner en autonomie culturelle et comprendre les enjeux du siècle. De l'agora à l'algorithme L'objet de ce livre est le plaisir de s'approcher de notre héritage composite et comprendre aussi sa remise en question contemporaine : l'idée de progrès, l'aspiration à l'égalité, l'affirmation de la raison universelle, l'appétit de justice. " Il y a dans l'Europe quelque chose d'un genre unique " dit Husserl. Tout commença en Grèce avec les présocratiques, le smartphone en est le relais contemporain. Le doute appris de Montaigne et Descartes, le cosmos éclairé par Galilée et Einstein, l'origine de l'Homme décodée par Darwin et l'ADN, les mécanismes de la richesse économique expliqués par Adam Smith et lord Keynes, et même disputer de Dieu avec saint Paul ou Nietzsche ! Les fondations sont grecques, juives et chrétiennes, les Lumières et la science élèvent les murs, la modernité ébranle l'édifice, les contemporains interpellent. La recherche de l'érudition n'est pas l'objectif. "Les abeilles pillottent deçà delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son propre jugement" (Montaigne, Les Essais). René Rampnoux, agrégé d'économie et de gestion, coordinateur des ouvrages Ellipses de préparation au Concours commun IEP, essayiste.