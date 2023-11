Rêves par correspondance

Embarquez pour un voyage au pays des rêves sur fond de Kpop ! Jingyu fait partie d'un boys band populaire en Corée du Sud. Sa vie est rythmée par la musique, les concerts et l'amitié qu'il porte aux autres membres de son groupe. Mais tout prend une tournure inattendue lorsqu'une nuit, il fait un rêve des plus troublants ; une jeune femme a besoin de son aide. Quand son rêve revient, nuit après nuit, plus réel que jamais, Jingyu se promet de mener l'enquête. Qui est cette inconnue qui semble vivre à l'autre bout du monde ? Et surtout, arrivera-t-il à l'aider avant que le pire ne se produise ? #Kpop #CoréeDuSud #Rêves