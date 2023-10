Israël. Jérusalem, Tel Aviv-Jaffa (guide light)

Les lieux saints des trois grandes religions à Jérusalem : le chemin de croix, le mur occidental et le dôme du Rocher. La basilique de la Nativité à Bethléem, les chemins que Jésus a empruntés en Galilée. Excursions à dos de chameau dans le désert du Néguev, baignade inoubliable dans la mer Morte, plongée parmi les récifs coralliens de la mer Rouge et excursion dans les montagnes d'Eilat, dont les sommets dominent quatre pays. Fête dans la ville animée de Tel Aviv. Visitez Israël avec notre "guide light" . GUIDE : - 9 itinéraires de visite - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication.