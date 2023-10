Tenerife et La Gomera (guide light)

Monter au sommet du Pico del Teide et admirer les vues spectaculaires depuis le "toit de l'Espagne" . Les anciennes forêts de lauriers, le plus ancien dracaena du monde et les falaises de Los Gigantes. Des promenades sur les traces des Guanches et de l'architecture canarienne traditionnelle. La détente sur la plage de Costa Adeje, le surf à El Médano et l'observation des dauphins dans leur habitat naturel. Et pour le dessert, une visite à l'un des vignobles locaux, des fruits de mer raffinés et une tasse de café barraquito sucré. Visitez Tenerife et La Gomera avec notre "guide light" . GUIDE : - 9 itinéraires de visite - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication.