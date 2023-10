Mars 2023, France. Le mouvement contre la réforme des retraites bat son plein : les rues sont combles (300 manifestant. e. s selon le ministère de l'intérieur), et les forces de l'ordre aux abois. De la fenêtre de son loft parisien payé par l'argent public, un homme contemple l'étendue des dégâts. "Plutôt se couper un doigt avec un cutter, que de se le faire arracher par une grenade de désencerclement" se dit Gérald Auclin en se resservant une tasse de thé. Puis il se récrit : "Mais il faut bien faire quelque chose contre". ACABécédaire est un ouvrage aussi divertissant que pédagogique, puisqu'il permettra réellement aux plus jeunes d'apprendre à reconnaître les lettres de l'alphabet autant que les véritables ennemis du peuple. Avec cet ouvrage tout en silhouettes finement ciselées et à portée de la plupart des découverts, l'artiste subventionné Gérald Auclin redonne tout son sens à un mot que le capitalisme agonisant a décidément du mal à digérer : SUBVERSION !