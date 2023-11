Une étude en jaune. Les Murmures, tome 2. Les Murmures, tome 2

Fils de docker et étudiant passionné d'histoire, Bilal gagne un peu d'argent en organisant des petites conférences sur sa ville, Le Havre. Comment aurait-il pu imaginer que cette activité anodine le plongerait au coeur d'une machination criminelle ? Tout commence au musée d'Art moderne, quand Bilal se retrouve dans un état second face à une toile de Raoul Dufy. Un malaise qui coïncide étrangement avec le retour en ville de son oncle Rabah, honni par sa famille et paria parmi les dockers. Quel lien peut-il exister entre cette oeuvre de Dufy, Rabah et le port ? Pour le découvrir, Bilal devra accepter l'aide de Manon et d'Enzo, eux aussi victimes en leur temps de ce type de choc esthétique. Un choc dont les conséquences pourraient bien les poursuivre jusqu'au Havre...