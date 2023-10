L'an zéro du tourisme. Penser l'avenir après la Grande Pandémie

La pandémie nous a enfermés chez nous. A la ville comme à la campagne, en France comme partout dans le monde. La société des voyages et du tourisme, de la culture, des loisirs même, a été comme suspendue au-dessus d'un vide immense. Et après ?? Nul ne savait. Allions-nous encore parler de surtourisme, de pollution aérienne, de voyages lointains, de théâtres et de festivals ?? Ou allions-nous garder les habitudes acquises de cet espace-temps arrêté? ? Promenades de proximité, consommation de séries innombrables, repli sur le couple et la maison, télétravail, jardinage et animaux domestiques ?? Ce livre pose toutes ces questions et esquisse des solutions. Car après un tel choc, un tel temps de réflexion, ne peut-on remettre nos désirs de voyage en route, mais régénérés, renforcés, renouvelés ?? "? Un livre qui fait réfléchir sur nous-mêmes. ? " Yann Barthès, Quotidien "? Un plaidoyer pour un retour des voyages, même sous une forme "repensée". ? " TourmagJean Viard est sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS. David Medioni est fondateur d'Ernest et directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean-Jaurès.