La pierre maléfique

Il se passe quelque chose de très grave au sein de l'équipage du bateau Rita Anne. Les hommes ne parlent plus et ils vont sur les ponts le dos courbé. La nuit, on entend des cris monter de la soute avant. Comment expliquer ce changement aussi terrible que dangereux ? Cela pourrait-il être en lien avec l'énorme pierre lumineuse découverte la semaine précédente ? Ils n'auraient peut-être pas dû la hisser à bord. Quelle est cette extraordinaire pierre, quel pouvoir maudit possède-t-elle ? Et comment, diable ! , le capitaine pourra-t-il sauver sa peau et celle de ces hommes enfiévrés ? De l'esprit d'un artiste et conteur professionnel naît une imagerie unique, un récit à la fois provocateur, exotique et mystique.