Monographie Akira Yamaguchi

Comme beaucoup d'enfants, Yamaguchi Akira aimait crayonner et dessiner des voitures, des locomotives et autres véhicules. Son père, peintre amateur, l'emmenait souvent voir des expositions de peinture occidentale et forma ainsi son regard à autre chose qu'à la peinture traditionnelle japonaise. Passionné de mangas et de dessins animés japonais, l'enfant qu'il était alors s'amusait de leurs gags et de leurs dessins et continuait de peindre en amateur. Sa passion pour le dessin lui fit envisager une carrière artistique et il entra à la célèbre Ecole des Beaux-Arts de Tôkyô dans la section de la peinture occidentale. Rien ne laissait alors présumer qu'il serait un jour attiré par l'art japonais traditionnel. Le destin en décida pourtant autrement.