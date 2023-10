La Quête. Le Royaume au bout du chemin, tome II

Dans le second tome de cette saga, nous retrouvons Arn de Gothia, bien loin de sa Suède natale : il est désormais Mointe-soldat en Terre sainte, au service de l'ordre des Templiers. Dans un contexte historique et politique violent, Arn lutte pour la cohabitation pacifique et le respect de la liberté de culte, avant de retrouver son pays déchiré par des querelles internes. Son itinéraire croisera celui de Saladin, qui unifie le monde arabe pour la reconquête de Jérusalem et des territoires occupés par les Francs. Si les combats, les trahisons et l'amour font toujours partie du récit, leur rencontre sera l'occasion d'aborder le vrai thème du roman : l'intolérance. Jan Guillou ne fait preuve d'angélisme ni avec les croisés - incapables de respecter une parole donnée - ni avec les musulmans, mais rappelle les valeurs qui ont fédérés un lectorat de cinq millions de suédois : loyauté, courage, humilité. De la bataille de Montgisard (1177) au massacre de Saint-Jean d'Acre perpétré par Richard Coeur de Lion (1191), cette épopée historique nous invite à porter un autre regard sur les croisades et sur les rapports ente Orient et Occident.