Le théâtre de Léon Blum

Le Léon Blum du Front populaire que l'histoire a retenu en cache un autre. Car avant de devenir le principal homme politique français de l'entre-deux-guerres, Léon Blum fut un écrivain, un intellectuel, mais surtout "? le plus distingué, peut-être le plus important et certainement le plus en vue des critiques dramatiques ? " de la Belle Epoque. C'est à une plongée inédite dans ces années qu'invite ce livre en exhumant trente critiques dramatiques de Léon Blum, dans lesquelles on croise Edmond Rostand, Jules Renard ou encore Sacha Guitry, mais où l'on découvre aussi le rôle politique qu'il entendait déjà assumer. Avant que la Première Guerre mondiale ne l'éloigne des revues et des théâtres, le futur leader socialiste se sert en effet de son influence de critique pour attaquer de front la bourgeoisie de son temps, dénoncer l'inégalité des sexes qu'elle accentue, l'anti­sémitisme auquel elle se convertit, le "? revival ? " religieux qui la traverse et l'égoïsme de classe qu'elle exacerbe. D'une critique à l'autre, Léon Blum diagnostique ainsi un moment de crise de la société française - qui n'est pas sans évoquer notre propre présent. Ce livre contient les deux premiers actes de la pièce de théâtre inachevée de Léon Blum qu'on croyait ­perdue. Redécouverte par Milo Lévy-Bruhl, La Colère est publiée ici pour la toute première fois.