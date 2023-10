Censored 09. It's about time !

Pourquoi la génération working girl ne fait-elle plus rêver ? Vous rappelez-vous de la dernière fois où vous vous êtes ennuyé·e ? Comment le temps maintient-il les structures du pouvoir en place ? Pourrions-nous imaginer d'autres temporalités, plus féministes et queer ? Le temps s'étire, se resserre, nous échappe et nous guide, parfois contre nos aspirations les plus profondes. Dans le sillage d'une époque marquée par la saturation du travail, le burn-out, Censored propose de repenser notre manière d'être au monde sous un concept original : 12 lettres d'invité·es sous la forme d'un cadavre exquis pour une narration collective et créative sur un sujet qui nous traverse tous·tes.