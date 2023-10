La grande guerre de charlie 3. LA DER DES DERS, Intégrale 3

Voici enfin le troisième et dernier volume des intégrales du chef-d'oeuvre de PAT MILLS et JOE COLQUHOUN, LA GRANDE GUERRE DE CHARLIE. Dans cet ultime recueil, nous suivrons le jeune Charlie à travers de nouveaux fronts et différentes armes, telles que les premières unités de combat aérien, le conflit en haute mer, ou revenir dans les tranchées avec les tireurs d'élite ou en faisant un passage du côté des lignes allemandes. Cette nouvelle édition intègrera de nouvelles planches restaurées à partir des originaux (quand ils ont été accessibles ! ), ainsi que des bonus éditoriaux qui incluent les fameux commentaires de Pat Mills rédigés par l'auteur lors de sa réédition outre-Manche dans le courant des années 2000.