Poupées & amigurumis à la montagne au crochet

La joyeuse bande de créateurs déploie son inspiration pour créer d'adorables sujets autours de lamontagne : lapin et son snowboard, le petit mouton et son bébé, les enfants dans la neige... Vous trouverez forcément le modèle parfait pour crocheter l'hiver ! L'hiver sera créatif et fera le bonheur des crocheteu. rs. ses addicts !