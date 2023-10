L'Architecture d'aujourd'hui HS N°45 : L´histoire des voiles - Octobre 2023

Le 20 octobre 1973, la reine Elisabeth II inaugurait l'opéra de Sydney. Cinquante ans plus tard, L'Architecture d'Aujourd'hui publie un numéro hors-série racontant la conception et la construction de cet emblème australien. Véritable prouesse constructive, l'édifice est aussi devenu l'un des plus grands exemples de "créativité collective" de l'histoire de l'architecture moderne. Cet ouvrage retrace l'histoire de la construction du toit de l'un des opéras les plus emblématiques du monde, une histoire illustrée par des documents inédits, présentés ici pour la première fois grâce au soin des auteurs de ce numéro spécial : Paolo Tombesi, Luciano Cardellicchio et Paolo Stracchi. "Avec ses structures dansantes, la construction de l'opéra de Sydney a été sa toute première performance" , ont-ils confié à L'Architecture d'Aujourd'hui.