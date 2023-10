Rumba Stoner, avocate, est prise au piège dans son propre corps et par ses pensées. Elle oscille entre 1984, un présent dans lequel elle mène une bataille contre elle-même, et 1976, un passé qui lui revient. Comme si elle y était. Pour sortir de sa prison mentale, elle doit renouer avec ses souvenirs d'adolescence et reprendre le fil de sa toute première enquête. Un matin, à Chambéry, une jeune femme est retrouvée assassinée. Discrète et déterminée, la jeune Rumba suit son oncle à la trace, le commissaire Martinez, pour démasquer le coupable. Entre secrets, rumeurs et passion, parviendront-ils à démêler le vrai du faux ? Rumba sera-t-elle capable d'aller jusqu'au bout de ses souvenirs ? Ce retour en 1976 lui permettra-t-il enfin de revenir à ce présent qui l'attend ? Corps dans la nuit est un polar surprenant, alternant entre la vie et la mort, entre passé et présent et entre l'importance des souvenirs et le danger de l'oubli. "Un polar suprenant et inattendu... jusqu'à la dernière ligne". - L'esprit des lettres Comédien, metteur en scène, auteur dramatique, passionné de Victor Hugo, de Robert Desnos, de poésie et de jeu, Pierre-François Kettler met depuis toujours ses écrits au service de l'humain, dénonçant notamment le Code Noir ou le génocide rwandais. Depuis 2015, il harmonise sa chair et ses rêves en les écrivant.