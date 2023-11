Grand calendrier Almana'box Tout sur le vin en 365 jours 2024

Un beau cadeau pour les amateurs de vin Un magnifique calendrier éphéméride dans un grand format pour (re)découvrir les secrets du monde viticole Chaque jour, une page pour tout savoir sur l'univers du vin : les régions viticoles et les cépages, la culture et la vinification, la conservation et la dégustation, les appellations et les grands crus, et même le vocabulaire des oenologues, accompagné d'une belle photographie Un calendrier riche en contenu : du texte au recto et au verso de chaque page Un beau coffret avec du doré, à conserver et à réutiliser Millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2024, avec une page par jour