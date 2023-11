EVIL DEAD 2 Collection : La Série Complète

Retrouvez en un seul volume l'intégralité de la série EVIL DEAD 2, des comics qui font suite directe au nec plus ultra des films d'horreur, avec ASH et Annie Knowby, la fille de l'archéologue qui avait découvert l'EX-MORTIS, le livre des morts, dans les ruines du château Kandar. Un livre maudit, qu'il avait ramené dans sa cabane au fond des bois pour l'ouvrir... le lire... et réveiller des démons pervers et sadiques. Piégée en enfer après sa mort dans le film EVIL DEAD 2, Annie ramène ASH à elle pour l'aider à traverser une série d'épreuves démoniaques et revenir dans le monde des vivants... mais le duo risque de ramener quelque chose avec lui, quelque chose qui va semer la mort et le chaos sur Terre ! Ouvrez la porte aux deadites et attention aux cadavéreux dans cette collection qui regroupe les 3 albums d'EVIL DEAD 2, La Série !