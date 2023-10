Au coeur des sciences. 1 an(s)

"Qu'est-ce qu'un trou noir ? Comment notre planète a-t-elle changé ? De quoi est fait notre cerveau ? Il n'est pas facile de comprendre le monde complexe qui nous entoure. Mais ce livre rempli d'illustrations est là pour te guider, à travers un voyage passionnant dans les différents domaines de la science ! De la physique et l'astrophysique aux sciences naturelles, en passant par la biologie, la chimie, les mathématiques, la géologie et la paléontologie, nous découvrirons les scientifiques les plus brillants et les découvertes les plus fascinantes qui ont changé le monde, et nous comprendrons mieux comment fonctionnent certains phénomènes que nous observons tous les jours. Alors, de l'infiniment grand à l'infiniment petit... es-tu prêt à plonger au coeur des sciences ? "