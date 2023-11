Vingt-cinq dessins d’un dormeur

"Ces dessins ne sont pas exactement des portraits de Jean Desbordes mais plutôt de l'amitié que je lui porte et d'une admiration respectueuse" écrit Cocteau en tête de ce livre. Celui-ci met en images l'un des thèmes fondamentaux de l'artiste : le sommeil et, de ce point de vue, ce dormeur ne lasse pas de surprendre. Il apparaît certes les yeux fermés, mais il lui arrive aussi de les tenir grands ouverts et même de cligner de l'oeil : son sommeil n'est pas celui de la mort et ce dormeur bien vivant nous permet d'accéder - pour peu que l'on s'y plonge armé d'un sens "qui n'a rien à faire avec les yeux" - au "secret des racines, des sources" et au "langage des étoiles" , c'est-à-dire celui du poète. Notre volume reproduit, à l'exact et au format original, l'unique et très rare édition originale publiée par H. -L. Mermod en 1929. Ce fac-similé fut épuisé peu aprés sa publication initiale à trois cents exemplaires en 2002.