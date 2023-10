Mimine et Momo. Avec 1 CD audio

Quand la main droite, Mimine, et Momo la main gauche se découvrent, elles ne se quittent plus. Elles font la pluie, plic ploc, jouent au fantôme, ouh, ouh, et à l'éventail, de l'air ! de l'air ! Pourtant, si les deux mains se ressemblent, elles ne sont pas pareilles ; un pouce va par-ci et l'autre va par-là. Mimine et Momo ne comprennent pas tout, mais tout les amuse ! Mimine et Momo est un livre de musique, de chansons et de gestes qu'on lit de tout son corps, et qu'on aime de tout son coeur !