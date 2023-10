Histoires d'avions. Tome 8, Les hydravions, Volume 2

A la lecture de cet ouvrage, retrouvez un grand nombre d'hydravions civils et militaires sous les traits de crayons de Jean Bellis. Le précurseur Charles-Alphonse Pénaud a l'idée d'utiliser un plan d'eau calme comme base d'envol. Il dépose en 1876 le brevet d'un modèle d'hydravion à train d'atterrissage rétractable, mais il disparaît prématurément à 30 ans dans des conditions dramatiques. Le premier vol expérimental d'un hydravion est réalisé par Gabriel Voisin, qui parvient à décoller sur la Seine le 6 juin 1905, remorqué par une vedette rapide, sur une machine qu'il avait dessinée et construite, le Canard Voisin. Le premier vol véritablement autonome d'un hydravion est réalisé par Henri Fabre, qui décolle le 28 mars 1910 de l'étang de Berre, à Châteauneuf-les-Martigues, en France, avec son hydro-aéroplane "Canard" . L'exploit est constaté par huissier. Sur un fond historique précis, ces profils vous font découvrir la grande diversité de ces hydravions civiles et militaires.