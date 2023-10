Krakonoche

Nul ne l'a jamais vu, mais l'on raconte qu'il est très vieux, très grand, qu'il porte une barbe si longue qu'elle s'emmêle parfois à sa ceinture, et un bâton si haut que viennent s'y percher les oiseaux. Il règne sur les Monts des Géants où vivent Milena et sa grand-mère. Et quand il fait très froid, on entend même ses genoux craquer : krak-krak... krak-krak...