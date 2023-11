L'herbier essentiel - Histoires des plantes qui nous nouriss. Histoires des plantes qui nous nourissent, nous soignent et nous abritent

Histoires des plantes qui nous abritent, nous soignent et nous nourrissent Elles ont un effet tonifiant, calmant et enivrant, elles guérissent ou empoisonnent, elles assurent notre alimentation, notre bien-être, notre existence ... Elles, ce sont les plantes, profondément inscrites dans l'histoire humaine comme fidèles compagnes culturelles. Laissez-vous enivrer par cet Herbier essentiel, qui vous emmènera dans le monde quasi-inépuisable des plantes. Cet ouvrage combine des connaissances que l'on croyait perdues, des histoires passionnantes et des recommandations utiles. Ces 200 portraits de plantes, détaillés et illustrés de planches d'herbiers historiques, vont vous offrir tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire, les usages et les effets des plantes.