Les fondamentaux de la création culinaire

Cuisiner est sans doute une des activités les plus quotidiennes et partagées. Pourtant, loin du simple "faire à manger" , la cuisine peut être vectrice de sens et porteuse d'une immense créativité. Compagnon indispensable des cuisiniers professionnels et des amateurs passionnés, mais aussi des designers culinaires et des professionnels de l'événementiel, cet ouvrage propose un très large panorama d'outils et de techniques. Depuis les connaissances scientifiques nécessaires à la maîtrise culinaire (autour des goûts, des parfums, des cuissons), jusqu'à la mise en forme et en scène des plats et des repas, Magali Wehrung partage son savoir-faire et sa passion. Processus créatif, gestes fondamentaux, calendrier des saisons et multiples inventaires de bases de recette sont au programme de ce véritable cours de création culinaire.