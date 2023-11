Dans le brouillard de guerre. La revue des Belles Lettres (n°4)

Comme de coutume aux Belles Lettres, la matière à pensée relie les sources anciennes à des lectures contemporaines. Dans ce dossier en particulier, nous avons fait entrer en résonance la représentation de la guerre dans l'Antiquité gréco-latine avec les grands conflits qui ont meurtris ces trois derniers siècles, et en particulier la "Grande Guerre", qui fut grande à tous les égards : par sa violence, sa totalité, son emprise mémorielle. Sous la plume d'historiennes et historiens, de journalistes, de romancières et romanciers, de philosophes et de philologues, un récit sensible de la guerre voit le jour, qui s'attache à des traces souvent ténues et en accepte la part d'incertitude, toujours menacée d'oubli. Qui sont les femmes et les hommes que nous croisons de loin ou de surplomb dans les récits canoniques de bataille ? Héros en fuite, GIs rendus fous, poète déserteur, légionnaires romains défaits, militaire (in)consciente, pilotes de drones, hoplites propulsés "au coeur de l'ouragan que fait naître la lance", vieillards coupables ou voulus tels. Des vies comme des éclats au coeur du brouillard. Nous, habitants d'un vieux continent, qui n'avons pour la plupart jamais connu la guerre, tâchons de l'approcher par la plus petite porte. A la taille d'un livre.