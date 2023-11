Rage assassine. Mettre fin au racisme

Avant que Black Lives Matter et le mouvement #MeToo ne viennent secouer l'Amérique et le monde occidental, bell hooks montrait, dans cet essai incisif, que l'abolition du racisme et l'éradication du sexisme vont de pair. Sans le féminisme, la lutte antiraciste risque de rester une affaire d'hommes. Sans l'antiracisme, le féminisme s'expose à servir de courroie aux logiques de domination raciale. bell hooks insiste sur le bien-fondé de la rage qui anime les masses populaires et la jeunesse noire, et sur la nécessité d'en faire un moteur de changement social radical. Elle propose une théorie et une pratique révolutionnaires, dont la fin est une communauté solidaire fondée sur l'égalité réelle et la volonté de tous et toutes de travailler au changement.