Abolir la famille

M. E. O'Brien retrace la longue histoire des luttes menées pour dépasser le cadre de la famille privée. Elle décrit l'évolution de la politique familiale du capitalisme racial dans les villes industrielles d'Europe, les plantations esclavagistes et la frontière coloniale de l'Amérique du Nord, à travers l'essor et le déclin de la famille construite autour de la femme au foyer. De Marx à l'insurrection noire et queer, en passant par les mobilisations de masse récents, O'Brien décèle les mouvements révolutionnaires à la recherche de meilleures façons d'aimer, de s'occuper des autres et de vivre.