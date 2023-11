15 brefs essais sur l'amour. Petits et grands chantiers de reconstruction

Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres , parlez-nous d'amour, de vos grands et petits émois trash, glauques, pathétiques. L'amour, l'amour, est-ce une raison pour se faire mal ? Maudit amour. Est-ce une construction sociale ? Pourquoi certain. es sont affamé. es, amourovores total, véritables junkies de la passion, tandis que d'autres y renoncent, parfois pour toujours ? La force de ce livre réside dans la diversité et la richesse des points de vue qu'il propose. On n'y fait pas que réfléchir à l'amour en vue de redécorer la maison avec une nouvelle couche de peinture, on jette les murs par terre ! Et, pour ce faire, il faut être une bande, il faut bénéficier de l'intelligence collective. Plus que la somme de ses questionnements, ce collectif pourrait bien être le point de départ de changements significatifs dans nos vies, l'étincelle ouvrant la voie aux transformations profondes.