Penser le silence

« La plus grande révélation est le silence », affirmait Lao Tseu cinq siècles avant notre ère. Le silence possède d'infinies qualités. Cet ouvrage original propose de croiser des regards, sensibles et humains, sur le silence, sur des silences. Chacun à sa manière, selon sa propre musicalité, expose ses perceptions, aborde ses ressentis, dévoile ses sensations vis-à-vis du silence. Le silence comme un écho, une résonance, comme un faiseur de correspondances. Le silence qui parle, soupire, menace ou tranquillise. Une écoute au plus près de l'intime de l'être, comme le souligne Maurice Maeterlinck : « Dès que nous avons quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. » Le silence précède la création, ou, mieux, la création procède souvent du silence.