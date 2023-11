Vendre la guerre - Le complexe militaro-intellectuel. Le complexe militaro-intellectuel

Dans le passé, des intellectuels, militants politiques, journalistes ou personnalités ont pris les armes pour défendre leurs idées. Aujourd'hui, les acteurs du complexe militaro-intellectuel ne se battent plus que par médias interposés. Comment fonctionne ce complexe ?? Risque-t-il de nous entraîner dans des conflits inutiles et tragiques ?? "? Une analyse remarquable. ? " Dominique de Villepin, Premier ministre "? Pierre Conesa analyse la manière dont les "experts" de tout poil imposent une vision morale de la guerre, depuis l'effondrement du bloc soviétique. ? " Régis Soubrouillard, Marianne "? Fustigeant les "bellicistes de plateau", le géopoliticien livre une réflexion sur l'interventionnisme militaire et le rôle des médias. ? " Marc de Miramon, L'Humanité magazine "Un petit bijou. Foisonnant". Jean-Joseph Boillot, Alternatives économiquesPierre Conesahaut fonctionnaire, énarque, historien, est également spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier militaires. Il a notamment publié, chez le même éditeur, Etat des lieux de l'islamisme en France.