Fabriquez vos cosmétiques naturels

Du soin minimaliste et express aux formules plus élaborées, ce livre propose 63 recettes decosmétique à réaliser chez soi avec des produits naturels. Vous apprendrez à choisir vosingrédients selon leurs propriétés ! En fin d'ouvrage, une pochette regroupe les fiches méthodescontenant des pas à pas illustrés, elles vous permettront de suivre les recettes facilement. De plus, grâce à de nombreux conseils vous apprendrez à personnaliser vos formules en toute confiance !