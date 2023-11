Backhome - Tome 1

Ann est de retour dans l'orphelinat où elle a grandi pour élucider la disparition, il y a des années, de son petit frère, Adam. Elle l'ignore, mais Woscastle ne ressemble plus à la ville qu'elle a fuie. Un véritable cauchemar l'y attend : des créatures terrifiantes hantent les rues et les secrets entourant leur origine menacent de mettre la ville à feu et à sang. Backhome est un seinen captivant. Son scénario à rebondissements et son dessin spectaculaire en font un classique contemporain du manga survivaliste.