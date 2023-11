Les Nomades du Fer

Tandis que la Terre peine à se relever de la pollution et de la surexploitation de ses ressources, Lixia, une anthropologue, est envoyée vers une planète qui orbite autour de l'étoile Sigma Draconis. Elle et son équipage sont chargés d'observer les sociétés qui s'y sont développées. Nia, quant à elle, est une artisane du Peuple du Fer. Marginalisée parce qu'elle a autrefois aimé un homme, c'est elle qui est choisie pour guider les terriens sur son monde où, au prix d'une séparation entre les hommes et les femmes, guerre et violence n'ont ni sens ni existence. Toutefois, voilà qu'au sein de l'équipage divisé du vaisseau, la colère gronde et les conflits se multiplient, au risque de tout détruire. L'amitié naissante entre Nia et Lixia résistera-telle à ces dissensions ?